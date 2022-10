L’IMPORTANCE D’ETRE CONSTANT Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

L’IMPORTANCE D’ETRE CONSTANT Incontournable, étincelant d’élégance et de drôlerie: le chef-d’œuvre d’humour d’Oscar Wilde. Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR Deux dandys de la haute société Londonienne découvrent qu’ils ont recours au même stratagème pour mener une double vie: ils s’inventent chacun un faux frère malade qui leur sert d’alibi, afin de satisfaire leurs escapades libertines. Mais l’amour vient à s’en mêler, et il leur faudra faire un choix. Jack et Algernon pourront-ils continuer à mentir ainsi à leur entourage? Pourront-ils éviter que la vérité éclate auprès de leurs fiancées respectives ? C’est sans compter que la vénérable Tante Augusta veille à ce que la morale soit respectée en toute chose… croit-on. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:30:00+01:00

