MADAME PILINSKA ET CHOPIN Espace Coluche, 16 février 2023, PLAISIR. MADAME PILINSKA ET CHOPIN Jeudi 16 février 2023, 20h30 Espace Coluche

MADAME PILINSKA ET CHOPIN Une fable tendre et comique, garnie de chats snobs, d’araignées mélomanes, d’une tante adorée, et surtout de mélodies de Chopin. Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR Madame Pylinska, aussi accueillante qu’un buisson de ronces, impose une méthode excentrique pour jouer du piano: se coucher sous l’instrument, faire des ronds dans l’eau, écouter le silence, faire lentement l’amour… Au fil de ses cours, de surprise en surprise, le jeune Éric apprend plus que la musique, il apprend la vie. Dans ce monologue autobiographique et drôle où il fait vivre plusieurs personnages colorés, accompagné de Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, il explore l’œuvre de Chopin, sautant de pièces célèbres à des pages plus rares. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

