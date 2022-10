INCANDESCENCES Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

INCANDESCENCES Un spectacle hors norme qui tient du génial avec neuf jeunes comédiens époustouflants de vérité. Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR Dans le sillage d’«Illumination(s)» et de «F(l)ammes», «Incandescences», dernier chapitre de la trilogie «Face à leur destin», met en scène des jeunes gens nés de parents ayant vécu l’exil et résidant dans des quartiers populaires. Une centaine de filles et de garçons ont accepté de rencontrer Ahmed Madani et de lui ouvrir leur cœur. Neuf d’entre eux portent sur la scène les récits trop souvent passés sous silence de vies ordinaires au caractère extraordinaire. Ils n’ont pas froid aux yeux, s’emparent du plateau pour dire ce qui les unit, les sépare, les fragilise, leur donne la force de se tenir debout et d’avancer. Ils s’adressent à nous avec éloquence, fierté, drôlerie, élégance. Un récit universel, joué, dansé, chanté, expression de l’immense joie d’amour qui a engendré notre humanité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

