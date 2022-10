TITANIC Espace Coluche, 21 janvier 2023, PLAISIR.

TITANIC Samedi 21 janvier 2023, 20h30 Espace Coluche

A partir de 16,00€

TITANIC La plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage revue de façon décalée! Une «comédie musicale» irrésistible!

Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Le film de James Cameron a suscité, en 1997, un engouement phénoménal pour le Titanic. Axel Drhey et ses acolytes s’emparent de l’histoire tragique du plus célèbre naufrage pour en faire une grande comédie, burlesque et musicale, rocambolesque et immersive. Embarquez à bord du célèbre «vaisseau des rêves» pour une odyssée déjantée, où s’entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Prenez votre gilet de sauvetage, on largue les amarres! Et le bateau coule quand même à la fin…

