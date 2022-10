FLORENT PEYRE – NATURE Espace Coluche, 13 janvier 2023, PLAISIR.

Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Espace Coluche

A partir de 20,00€

FLORENT PEYRE – NATURE Florent Peyre perd la boule en tentant de créer pour une bonne cause une comédie musicale trop ambitieuse pour lui.

Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire! Rires, folie et frénésie garantis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:30:00+01:00