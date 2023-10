Cet évènement est passé Chasse au trésor dans le Val d’Athis-Mons Espace Coluche Athis-Mons Catégories d’Évènement: Athis-Mons

Essonne Chasse au trésor dans le Val d’Athis-Mons Espace Coluche Athis-Mons, 13 mai 2023, Athis-Mons. Chasse au trésor dans le Val d’Athis-Mons Samedi 13 mai, 20h00 Espace Coluche Entrée libre. Prévoir de quoi écrire et une lampe de poche. Pour cette Nuit européenne des musées 2023, partez à l’aventure dans le quartier du Val d’Athis-Mons et élucidez les énigmes de la chasse au trésor créée par le Conseil municipal des enfants !

Avec le Conseil Municipal des Enfants d’Athis-Mons.

Prévoir de quoi écrire et une lampe de poche.

Départ de l’Espace Coluche, 9 rue Edouard Vaillant 91200 Athis-Mons Cette animation s’inscrit dans le programme d’activités de la Maison de Banlieue autour de l’exposition « La banlieue des enfants. La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions » (13 mai – 16 décembre 2023). Celle-ci sera ouverte au public de 14h à 18h. Espace Coluche 9 rue Édouard-Vaillant 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France Lieu de départ d’un circuit organisé par la Maison de Banlieue et de l’Architecture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

