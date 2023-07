Forum des associations Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize, 9 septembre 2023, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize,Deux-Sèvres

Forum des associations

Espace Colonica

10h-13h Gratuit

Organisé par la municipalité.

Renseignements : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize »..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 13:00:00. EUR.

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



10am-1pm Free

Organized by the municipality.

Information: 05 49 06 10 72 or Facebook » Ville de Coulonges-sur-l?Autize « .

Foro de asociaciones

Espacio Colónica

10.00-13.00 h Gratuito

Organizado por el ayuntamiento.

Información: 05 49 06 10 72 o Facebook » Ville de Coulonges-sur-l’Autize « .

Forum der Vereine

Espace Colonica

10h-13h Kostenlos

Organisiert von der Stadtverwaltung.

Informationen: 05 49 06 10 72 oder Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize ».

Mise à jour le 2023-07-05 par CC Val de Gâtine