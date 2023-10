« BONJOUR L’AMBIANCE » PAR LES GRANDS MÔMES Espace Colmont Gorron Catégories d’Évènement: Gorron

Mayenne « BONJOUR L’AMBIANCE » PAR LES GRANDS MÔMES Espace Colmont Gorron, 17 novembre 2023, Gorron. Gorron,Mayenne La troupe de théâtres « Les Grands Mômes » revient sur scène.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 22:30:00. EUR.

Espace Colmont Zone d’activités des Besnardières

Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire



Les Grands Mômes » theater troupe returns to the stage El grupo de teatro « Les Grands Mômes » vuelve a escena Die Theatergruppe « Les Grands Mômes » kehrt auf die Bühne zurück

