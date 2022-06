Espace « Cogito »

Espace « Cogito », 20 juillet 2022, . Espace « Cogito »

2022-07-20 14:30:00 – 2022-07-20 17:30:00 Faites chauffer les méninges, seul ou à plusieurs avec des jeux de logique et de réflexion. L’espace cogito propose des énigmes, casse-têtes et puzzles à résoudre en solitaire ou en équipe, ainsi que des petits jeux à deux qui promettent des duels courts mais endiablés.

A partir de 4 ans

Animé par Stéphane de la Maison des Jeux de Touraine L’espace cogito propose des énigmes, casse-têtes et puzzles à résoudre en solitaire ou en équipe, ainsi que des petits jeux à deux qui promettent des duels courts mais endiablés.

A partir de 4 ans

Animé par Stéphane de la Maison des Jeux de Touraine Faites chauffer les méninges, seul ou à plusieurs avec des jeux de logique et de réflexion. L’espace cogito propose des énigmes, casse-têtes et puzzles à résoudre en solitaire ou en équipe, ainsi que des petits jeux à deux qui promettent des duels courts mais endiablés.

A partir de 4 ans

Animé par Stéphane de la Maison des Jeux de Touraine MDJT dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville