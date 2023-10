GOÛTER CONTÉ CARABISTOUILLE Espace Coeur en Scène Rouans, 15 octobre 2023, Rouans.

Rouans,Loire-Atlantique

Thom Carabistouille débarque à ROUANS avec son spectacle « Danse d’histoires entre langue des signes et langue des mots » avec Delphine Rouault..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 16:00:00. .

Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Thom Carabistouille comes to ROUANS with his show « Danse d’histoires entre langue des signes et langue des mots » with Delphine Rouault.

Thom Carabistouille llega a ROUANS con su espectáculo « Danse d’histoires entre langue des signes et langue des mots » con Delphine Rouault.

Thom Carabistouille kommt mit seiner Aufführung « Danse d’histoires entre langue des signes et langue des mots » (Geschichten-Tanz zwischen Zeichensprache und Wortsprache) mit Delphine Rouault nach ROUANS.

