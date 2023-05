Conférence : Le Cosmos en question Espace « Coeur de Ville » Saint-Dizier, 26 mai 2023, Lille.

Conférence : Le Cosmos en question Vendredi 26 mai, 18h00 Espace « Coeur de Ville » Saint-Dizier Entrée libre

Nous nous intéresserons dans cette conférence à la vision contemporaine de l’évolution de l’univers dans son ensemble, et en particulier aux ondes gravitationnelles qui se sont formées dans l’univers primordial, à une époque où la partie du cosmos que nous observons aujourd’hui n’était pas plus grande qu’un atome. Dans ces temps reculés, les fluctuations quantiques du vide ont été amplifiées sous l’effet d’un espace-temps en expansion accélérée. Si ce mécanisme donne naissance aux embryons des grandes structures (galaxies, filaments de matière noire) de notre univers, il conduit également à la production d’ondes gravitationnelles. Nous verrons comment celles-ci peuvent être détectées aux confins de l’univers observable, nichées dans la polarisation de la première lumière de l’Univers, le fond diffus-cosmologique. Nous verrons que des efforts colossaux sont déployés pour concevoir, exploiter et analyser de grands observatoires micro-ondes installés dans les déserts du monde et depuis l’espace, pour percer ces mystères de l’Univers primordial.

Espace « Coeur de Ville » Saint-Dizier Place du Général de Gaulle Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 36 89 36 29 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T18:00:00+02:00 – 2023-05-26T20:00:00+02:00

