Conférence du Jeudi : « Le corps du roi : la chasse royale en Mésopotamie (IV millénaire – 1er millénaire AV.J-C.) » Espace Coeur de Ville Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Conférence du Jeudi : « Le corps du roi : la chasse royale en Mésopotamie (IV millénaire – 1er millénaire AV.J-C.) » Espace Coeur de Ville Saint-Dizier, 11 janvier 2024, Saint-Dizier. Conférence du Jeudi : « Le corps du roi : la chasse royale en Mésopotamie (IV millénaire – 1er millénaire AV.J-C.) » Jeudi 11 janvier 2024, 18h30 Espace Coeur de Ville Entrée gratuite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T18:30:00+01:00 – 2024-01-11T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-11T18:30:00+01:00 – 2024-01-11T20:00:00+01:00 La chasse royale est connue depuis le IVème millénaire et jusuq’au 1er millénaire AV. J-C. Cette activité permet de mettre en scène le corps du roi, d’exalter les valeurs et les qualités physiques du souverain. Ce dernier incarne notamment le combat opposant la nature au monde civilisé, image chère à la Mésopotamie. Espace Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}] conférence musée Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Code postal 52100 Lieu Espace Coeur de Ville Adresse Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Lieu Ville Espace Coeur de Ville Saint-Dizier Latitude 48.63734 Longitude 4.955891 latitude longitude 48.63734;4.955891

Espace Coeur de Ville Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/