Forum citoyen à Saint-Dizier : Participez au Grand Est de demain ! Espace Coeur de Ville, 19 mars 2022, Saint-Dizier. Forum citoyen à Saint-Dizier : Participez au Grand Est de demain ! Samedi 19 mars, 14h00 Espace Coeur de Ville Le 19 mars prochain, la Région Grand Est vous convie à un grand forum citoyen sur l’environnement à l’Espace Cœur de Ville de Saint-Dizier, à partir de 14h. Espace Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est Participez à un après-midi d’échanges et de rencontres autour des enjeux environnementaux et les solutions à y apporter. Environnement, biodiversité, transports, déchets…, venez exprimer votre opinion et vos idées sur des sujets qui vous concernent, au quotidien, au cours d’un atelier participatif. Ledit atelier est organisé par la Région Grand Est dans le cadre de sa démarche de participation citoyenne : Ma Région Demain. Cet événement sera aussi l’occasion, pour vous, de rencontrer des associations locales engagées dans la préservation de l’environnement notamment, de vous informer sur les actions que la Région a mises en œuvre en matière de développement durable sur notre territoire. Retrouvez ci-dessous le programme détaillé : · 14h : Ouverture des portes · 14h30 : Échanges et débat sur les enjeux environnementaux actuels et les actions à mettre en œuvre pour y répondre en présence d’experts de la Région Grand Est · 15h : Atelier participatif · 16h : Restitution des ateliers et temps d’échanges entre les participants et les experts Un village d’associations locales sera présent tout au long de l’après-midi et vous proposera des animations ludiques et des informations sur leurs actions. Vous voulez exprimer votre opinion et vos idées au cours de l’atelier participatif animé par Ma Région Demain ? Cliquez sur « S’inscrire » !

