Les rendez-vous numériques du sud-est toulousain Espace Cocagne, 15 avril 2023, Ayguesvives. Les rendez-vous numériques du sud-est toulousain Samedi 15 avril, 14h00 Espace Cocagne Atelier gratuit, sur inscription Atelier de découverte : fabrication d’une décoration murale personnalisée (symbole et/ou texte) avec la découpe laser et la découpe vinyle. Démonstration des autres machines du Fablab.

Ouvert aux adultes et aux enfants :

– seuls à partir de 12 ans

– accompagnés à partir de 7 ans

Inscription au 06 74 94 38 34 ou par mail : espace.cocagne@ayguesvives.fr

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T17:00:00+02:00

