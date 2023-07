Parcours Street Art : découverte de fresques urbaines et atelier d’initiation / « Levez les yeux ! » Espace Co42 Clichy Catégories d’Évènement: Clichy

Grâce au CAPS Festival, dont la 3e édition e eu lieu en juillet dernier, la ville de Clichy se pare progressivement d'œuvres de street art. Sur les murs et le sol du terrain de sport Fanny, sur les piliers de la Porte de Clichy, vous pouvez admirer les créations de nombreux artistes. Si vous voulez en savoir plus sur ces artistes et leurs œuvres, suivez un parcours de visite coloré et commenté par des membres de l'association Co42. Ce parcours s'accompagnera d'un atelier d'initiation au street art.

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:30:00+02:00

Espace Co42
42 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy
Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

