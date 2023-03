ÉLEGANCE ET MÉTIERS D’ART ESPACE CLOS NEUF – Maison des Associations, Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

ÉLEGANCE ET MÉTIERS D’ART ESPACE CLOS NEUF – Maison des Associations,, 31 mars 2023, Joué-lès-Tours. ÉLEGANCE ET MÉTIERS D’ART 31 mars – 2 avril ESPACE CLOS NEUF – Maison des Associations, Manifestation dédiée à l’Elégance et aux Métiers d’Art en région Centre-Val de Loire. Cet évènement s’inscrit dans le cadre des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Art) organisées par l’Institut National des Métiers d’Art. Cette manifestation a pour but de mettre en lumière des Métiers d’Art et la création autour de la mode et de l’élégance, un savoir-faire français à préserver et à conserver au sein de nos régions.

Au programme : démonstrations de savoir-faire, défilé de créateurs les samedi et dimanche à 11h-16h), conférences

Trop souvent ignorés et délaissés, les artisans de l’élégance font pourtant partie de notre patrimoine culturel, et doivent au même titre que des monuments, être les passeurs de culture, défenseurs d’un « art de vivre à la française ». Les Artisans d’art et de la Mode : un Patrimoine à sauvegarder ! Venez découvrir des artisans d’art de notre région œuvrant autour de la mode : Couturières, costumières, bottier, bijoutiers, brodeuses, modistes…….

Tous, se feront une joie de partager avec vous leur passion et savoir-faire. ESPACE CLOS NEUF – Maison des Associations, 2 Rue du Clos Neuf, 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247689055 [{« type »: « link », « value »: « https://www.arts-modes.com/ »}] 9M34+RQ Joué-lès-Tours Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:30:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 Couturières costumières ©CHANTAL GOMEZ

