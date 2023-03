Les Arts de la Mode « à la scène » Espace clos neuf Joué les Tours 37300 La Bouillie Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

La Bouillie

Les Arts de la Mode « à la scène » Espace clos neuf Joué les Tours 37300, 1 avril 2023, La Bouillie. Les Arts de la Mode « à la scène » 1 et 2 avril Espace clos neuf Joué les Tours 37300 Redécouvrez le design de mode à travers le monde du spectacle. Styliste modéliste tourangelle, je crée des pièces uniques notamment destinées aux arts de la scène. Retrouvez dernièrement ma patte au théâtre, en concert ou dans des clips ! Férue des silhouettes sublimées et des volumes acrobatiques, je vous invite à découvrir ma signature à la fois élégante et burlesque à travers ma collection Circomédie. En cette journée des métiers d’arts, je vous partage mon univers via l’exposition de mes modèles réalisés, de croquis de mode, de photographies… Espace clos neuf Joué les Tours 37300 Rue du clos neuf La Bouillie 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LorianeLucasStylisteModeliste »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/_lc_design/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0614569457 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Stylisme Modélisme ©Photographe Isol Buffy

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, La Bouillie Autres Lieu Espace clos neuf Joué les Tours 37300 Adresse Rue du clos neuf Ville La Bouillie Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Espace clos neuf Joué les Tours 37300 La Bouillie

Espace clos neuf Joué les Tours 37300 La Bouillie Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bouillie/

Les Arts de la Mode « à la scène » Espace clos neuf Joué les Tours 37300 2023-04-01 was last modified: by Les Arts de la Mode « à la scène » Espace clos neuf Joué les Tours 37300 Espace clos neuf Joué les Tours 37300 1 avril 2023 Espace clos neuf Joué les Tours 37300 La Bouillie La Bouillie

La Bouillie Côtes-d'Armor