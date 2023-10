Conférence LPO : Les oiseaux du lot et sa biodiversité Espace Clément Marot – Salle 305 Cahors, 3 novembre 2023, Cahors.

Jean-Louis Verrier, docteur en écologie, vous accueille à l’espace Clément Marot pour une conférence dédiée à la fabuleuse biodiversité du Lot..

2023-11-03 19:00:00 fin : 2023-11-03 21:30:00. .

Espace Clément Marot – Salle 305 Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



Jean-Louis Verrier, Doctor of Ecology, welcomes you to the Espace Clément Marot for a talk dedicated to the Lot’s fabulous biodiversity.

Jean-Louis Verrier, doctor en ecología, le recibirá en el Espace Clément Marot para una conferencia sobre la fabulosa biodiversidad del Lot.

Jean-Louis Verrier, Doktor der Ökologie, empfängt Sie im Espace Clément Marot zu einem Vortrag, der der fabelhaften Biodiversität des Lot gewidmet ist.

