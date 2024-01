Conférences et Cours des Amis du Musée Henri-Martin Espace Clément-Marot Cahors, lundi 16 septembre 2024.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-16 18:30:00

fin : 2024-09-16

Créée en 1997, l’association des Amis du musée Henri-Martin organise chaque année des cours d’histoire de l’art et des conférences portant sur les arts plastiques et l’architecture depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

D’une durée de 1h30 chacune, les conférences sont illustrées de riches diaporamas qui viennent illustrer les thèmes proposés. Elles se tiennent toutes dans la salle des Congrès de la Maison des associations, place Bessières, à 18h30.

Avec la nouvelle directrice du musée Henri-Martin, Rachel Amalric, l’association des Amis du musée se félicite d’un accord mis en place dès cette année : l’adhésion à l’association donnera l’accès gratuitement au musée Henri Martin durant toute l’année 2024. Cette carte se veut un encouragement à la culture sur la ville de Cahors.

Programme 2024 :

LES CINQ COURS D’HISTOIRE DE L’ART par Geneviève Furnemont :

Guide conférencière à Toulouse, Geneviève Furnemont connaît parfaitement 400 sujets consacrés à l’histoire de l’art, et en prépare de nouveaux chaque année. Pour 2023, Geneviève Furnemont propose cinq cours d’histoire de l’art regroupés sous le thème de “Les 7 péchés capitaux dans l’art” :

– Gourmandise… – mercredi 10 janvier

… ou plutôt la gloutonnerie, gula, la démesure face à la nourriture. Le péché qui s’est le plus adouci, et , n’apparait plus comme une porte de l’Enfer.

Voyage littéraire et imagé, de l’Antiquité à nos jours.

Brueghel, Véronèse, Jordaens, De Troy, Haudebourt, Lescot, Magritte, Erro…

– Luxure – mercredi 7 février

Peut être le plus évident des péchés capitaux, mais est ce le pire? Dürer, maître du Rhin supérieur, Jean Massys, Delacroix, Orlan…

– Paresse – lundi 11 mars

… ou acédie, négligence spirituelle. De la paresse morale et de l’éloignement de la prière, au doux abandon au plaisir de ne rien faire. Nicolas Maes, Greuze, Casa y Carbo, Georges Clairin.

– Avarice et colère – lundi 25 mars

Cupidité, accumulation de richesses, violences et meurtres. Des péchés bien modernes dans notre économie mondiale. Moissac et Vézelay, Quentin Metsys, Gustave Doré, Raphaël, El Greco, Le Brun, Bouguereau…

– Envie et Orgueil – Lundi 13 mai

Volonté de s’approprier les biens d’autrui, et volonté de se vanter des dons de Dieu. Et si, l’orgueil était le péché originel? Giotto, Noël

LES CINQ CONFÉRENCES

L’architecture de Tadad Ando – mercredi 24 janvier.

Intervenant : Maël Leroyer, conférencier en histoire de l’art.

Autour du « Maître de la porte des Comtes » de Saint Sernin de Toulouse – lundi 12 février.

Intervenant : Christophe Balagna, Professeur d’Histoire de l’art à l’université catholique de Toulouse.

Gustave Caillebote – mercredi 10 avril.

Intervenant : Dominique Lobstein, historien de l’art et documentaliste au musée d’Orsay.

L’invisible dans l’Art : révéler l’imperceptible – lundi 27 mai.

Intervenant : Itzhak Goldberg – critique et auteur.

Comment « s’entend » le manifeste du surréalisme, cent ans après -lundi 16 septembre.

Intervenant : Clément Gaesler, conservateur du Patrimoine, chercheur en histoire et en anthropologie de l’art.

EUR.

Espace Clément-Marot Les Amis du Musée Henri-Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Cahors – Vallée du Lot