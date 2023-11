Armand Viré, un aventurier des sciences dans le Lot. Espace Clément Marot Cahors, 2 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Armand Viré, né le 28 janvier 1869 en Seine-et-Marne et mort le 15 juillet 1951 dans le Tarn-et-Garonne, est un scientifique, qui fut un précurseur de la spéléologie lotoise, un hydrogéologue, un préhistorien, un archéologue et un radiesthésiste. Son apport à la science est considérable, mais il reste méconnu du grand public. C’est pourquoi la Société des études du Lot, Carrefour des sciences et des arts et l’Université pour tous Cahors-Quercy proposent au grand public leurs regards croisés sur ce personnage exceptionnel qui fut un véritable aventurier des sciences.

Au cours de la journée vous seront proposées des communications présentant les différents aspects de la vie d’Armand Viré, la projection d’un film et la présentation d’expositions : Images d’Armand Viré (Fond de la Société des études du Lot) commentées et expliquées par Nelly Blaya et GéoL’oT présenté par Carrefour des sciences et des arts.

2023-12-02 08:30:00 fin : 2023-12-02 17:30:00. EUR.

Espace Clément Marot Place Bessières

Cahors 46000 Lot Occitanie



Armand Viré, born on January 28, 1869 in Seine-et-Marne and died on July 15, 1951 in Tarn-et-Garonne, was a scientist, precursor of Lot caving, hydrogeologist, prehistorian, archaeologist and dowser. His contribution to science is considerable, but he remains little-known to the general public. That’s why the Société des études du Lot, Carrefour des sciences et des arts and the Université pour tous Cahors-Quercy are offering the general public the chance to take a closer look at this exceptional figure who was a true scientific adventurer.

The day?s events will include presentations on various aspects of Armand Viré?s life, a film and exhibitions: Images d?Armand Viré (Fond de la Société des études du Lot) commented and explained by Nelly Blaya and GéoL?oT presented by Carrefour des sciences et des arts

Armand Viré, nacido el 28 de enero de 1869 en Seine-et-Marne y fallecido el 15 de julio de 1951 en Tarn-et-Garonne, fue un científico precursor de la espeleología de Lot, hidrogeólogo, prehistoriador, arqueólogo y radiestesista. Su contribución a la ciencia es considerable, pero sigue siendo un desconocido para el gran público. Por ello, la Société des études du Lot, el Carrefour des sciences et des arts y la Université pour tous Cahors-Quercy ofrecen al gran público la posibilidad de acercarse a este hombre excepcional que fue un auténtico aventurero científico.

A lo largo de la jornada, habrá conferencias sobre diversos aspectos de la vida de Armand Viré, una película y exposiciones: Images d’Armand Viré (colección de la Société des études du Lot) comentada y explicada por Nelly Blaya y GéoL?oT presentada por Carrefour des sciences et des arts

Armand Viré, geboren am 28. Januar 1869 in Seine-et-Marne und gestorben am 15. Juli 1951 in Tarn-et-Garonne, war ein Wissenschaftler, der ein Vorläufer der Höhlenforschung in Loto, ein Hydrogeologe, Prähistoriker, Archäologe und Radiästhesist war. Sein Beitrag zur Wissenschaft ist beträchtlich, aber er ist der breiten Öffentlichkeit immer noch unbekannt. Aus diesem Grund bieten die Société des études du Lot, Carrefour des sciences et des arts und die Université pour tous Cahors-Quercy der breiten Öffentlichkeit einen Blick auf diese außergewöhnliche Persönlichkeit, die ein wahrer Abenteurer der Wissenschaft war.

Im Laufe des Tages werden Vorträge über die verschiedenen Aspekte von Armand Virés Leben gehalten, ein Film gezeigt und Ausstellungen präsentiert: Images d’Armand Viré (Fond der Société des études du Lot), kommentiert und erklärt von Nelly Blaya, und GeoL?oT, präsentiert von Carrefour des sciences et des arts

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Cahors – Vallée du Lot