Expo Photos Anthony PAILLAT eSPACE cLEMENCEAU,MOUCHAMPS Mouchamps Catégories d’Évènement: Mouchamps

Vendée Expo Photos Anthony PAILLAT eSPACE cLEMENCEAU,MOUCHAMPS Mouchamps, 16 septembre 2023, Mouchamps. Expo Photos Anthony PAILLAT 16 et 17 septembre eSPACE cLEMENCEAU,MOUCHAMPS Entrée Libre Découvrez l’Espace Clemenceau, maison XVII – XIX e siècle restaurée en 2020 en maison des associations et centre de documentation de l’association « maisons paysannes de Vendée ». Découvrez les phots d’Anthony PAILLAT de 12 nonagénaires Mouchampais eSPACE cLEMENCEAU,MOUCHAMPS rue de l’ouest, 85640 Mouchamps 85640 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @MAIRIE DE MOUCHAMPS Détails Catégories d’Évènement: Mouchamps, Vendée Autres Lieu eSPACE cLEMENCEAU,MOUCHAMPS Adresse rue de l'ouest, 85640 Ville Mouchamps Departement Vendée Lieu Ville eSPACE cLEMENCEAU,MOUCHAMPS Mouchamps latitude longitude 46.779479;-1.063475

eSPACE cLEMENCEAU,MOUCHAMPS Mouchamps Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouchamps/