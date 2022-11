Soirée d’information sur l’autoconsommation individuelle Espace Clémence Isaure Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Soirée d'information sur l'autoconsommation individuelle Jeudi 1 décembre, 18h30 Espace Clémence Isaure

Libre

Produire une partie de son électricité

Icéa vous aide à répondre à ces questions en partageant ses connaissances :

le 1er décembre à 18 h 30

Salle Clémence Isaure à Labège (près de la mairie)

Gratuit , ouvert à tous , nombres de places limitées

