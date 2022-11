Dérenger, ça vous déranges ? Espace Clémence Isaure Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Dérenger, ça vous déranges ? Espace Clémence Isaure, 17 novembre 2022, Labège. Dérenger, ça vous déranges ? Jeudi 17 novembre, 18h30 Espace Clémence Isaure

Entrée libre

Rencontre autour des enjeux d’une éducation égalitaire. Espace Clémence Isaure rue de la croix rose 31670 Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Rencontre autour des enjeux d’une éducation égalitaire.

Ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T18:30:00+01:00

2022-11-17T20:00:00+01:00 DR

