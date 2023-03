Les Choeurs de France chantent Goldman Espace Claude Nougaro Langon Catégories d’Évènement: Gironde

Après 2 spectacles réussis au Pin Galant de Mérignac en novembre dernier, un concert au Cube de Villenave d'Ornon où ils ont fait salle comble le 18 février dernier et une tournée où ils ont réuni plus de 25 000 spectateurs enthousiastes à travers toute la France, Les Choeurs de France vous donnent rendez-vous à l'Espace Claude Nougaro de LANGON, le samedi 22 avril 2023 à 20h30 pour une nouvelle représentation dédiée à celui qui a marqué plusieurs générations : Jean-Jacques GOLDMAN. Des Restos du cœur à « Il suffira d'un signe », en passant par « Comme toi » ou « J'irai où tu iras », 140 choristes revisiteront l'œuvre intemporelle de l'auteur-compositeur et vous feront vibrer au son des plus belles mélodies. Un spectacle rempli d'énergie qui ne pourra pas vous laisser indifférent.

