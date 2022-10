Soirée Rock in Labège Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Soirée Rock in Labège Samedi 15 octobre, 21h00 Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège

entrée 15€

Vous allez avoir la joie de voir 2 groupes Good Evening Mr Jack et Rocket81

Samedi 15 octobre Ca va rocker à Labège! C’est reparti pour ce rendez-vous d’automne le groupe « Good Evening Mr Jack » qui a la particularité d’explorer les racines du rock’n roll nous revient avec son répertoire constitué de titres boogie-woogie, rythm’n’bleues, swing et early rock’n’roll de Fats Domino en passant par Ray Charles, Percy Mayfield ou Louis Jordan et un deuxième groupe Rocket81 composé de quatre musiciens qui ont pour chacun tourné partout en Europe ayant une passion commune pour le « classic rock’n’roll old school». Si vous aimez faire chauffer le parquet ou bien tout simplement pour le plaisir des oreilles venez à Labège, ça va Rocker. pensez à réserver au : 05 62 24 49 69 mais également par mail à cof.labege@wanadoo.fr retrouvez nous sur Facebook « COF Labege » sur notre page Facebook « Comité Officiel des Fêtes de Labege » et Instagram « les zagites-du-lab »

