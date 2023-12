CONCERT DE NOEL DE L’EIMSET ESPACE CLAUDE DUCERT Labège, 1 décembre 2023, Labège.

Labège,Haute-Garonne

L’Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET) vous fait vivre la magie de Noël !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 19:30:00. .

ESPACE CLAUDE DUCERT Rue de la Croix Rose

Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie



The Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET) brings you the magic of Christmas!

La École Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET) te trae la magia de la Navidad

Die Ecole Intercommunale de Musique du Sud-Est Toulousain (EIMSET) lässt Sie den Zauber der Weihnacht erleben!

