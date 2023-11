Concert de Noël de l’EIMSET Espace Claude Ducert Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Concert de Noël de l’EIMSET Espace Claude Ducert Labège, 6 décembre 2023, Labège. Concert de Noël de l’EIMSET Mercredi 6 décembre, 18h00 Espace Claude Ducert Tout public – Gratuit Espace Claude Ducert rue de la Croix rose 31670Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 45 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.eimset.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00 Labège EIMSET Adobe Stock Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Espace Claude Ducert Adresse rue de la Croix rose 31670Labège Ville Labège Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Espace Claude Ducert Labège latitude longitude 43.532311;1.530113

Espace Claude Ducert Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/