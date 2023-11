Concert de Noël par l’EIMSET Espace Claude Ducert Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Concert de Noël par l’EIMSET Espace Claude Ducert Labège, 6 décembre 2023, Labège. Concert de Noël par l’EIMSET Mercredi 6 décembre, 18h00 Espace Claude Ducert Entrée libre Rendez-vous le mercredi 6 décembre 2023 à 18h, à l’Espace Claude DUCERT à Labège.

Les Pérformations, présenteront en chansons et avec instruments à percussions, la fameuse histoire de la moufle perdue au beau milieu d’une forêt enneigée… Espace Claude Ducert 1 Av. Paul Riquet, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

chorale musique

