Soirée découverte Madagascar à Labège (31)
Samedi 18 novembre, 20h30
Espace Claude Ducert
10 € – réservation obligatoire

SOIRÉE DÉCOUVERTE MADAGASCAR

Moment littéraire : découverte de la littérature malgache par Jean-Luc Raharimanana (auteur de romans, essais, poésies et oeuvres théâtrales)

Danses malgaches avec le groupe Taratra.

Musique instrumentale Babah Valiha : auteur-compositeur et multi instrumentiste malgache qui fera découvrir la « Valiha », l'instrument de musique emblématique de Madagascar.

Pause culinaire malgache.

Et aussi : Projection-rencontre – « FAHAVALO, MADAGASCAR 1947 »
Vendredi 17 novembre à 20h30

