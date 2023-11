Projection-rencontre – « FAHAVALO, MADAGASCAR 1947 » à Labège (31) Espace Claude Ducert Labège, 17 novembre 2023, Labège.

Projection-rencontre – « FAHAVALO, MADAGASCAR 1947 » à Labège (31) Vendredi 17 novembre, 20h30 Espace Claude Ducert Gratuit – Réservation conseillée.

Dans le cadre du mois du film documentaire et du week-end découverte Madagascar organisé en partenariat avec l’association Autour du Livre.

Projection et rencontre en présence de Jean-Luc Raharimanana écrivain et auteur de l’essai « Madagascar 1947 ».

Fahavalo 1947 Madagascar de Marie-Clémence ANDRIAMONTA-PAES, Documentaire, Belgique, Madagascar, France, Cap Vert, Qatar, 2018, 1h30, Laterit production

À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés fahavalo, « ennemis » de la France. Ce voyage dans les archives est éclairé par les séquences filmées aujourd’hui dans les villages où se sont déroulés les faits, le long des lignes de chemins de fer qui traversent la forêt, des Hauts Plateaux vers la côte est de Madagascar. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, seulement armés de sagaies et de talismans.

Les images d’archives inédites filmées dans les années 40 dialoguent avec les scènes de la vie quotidienne dans les villages aujourd’hui. Les récits des anciens et la musique hypnotique de Régis Gizavo nous transportent dans le passé pour découvrir cette histoire refoulée.

