Cérémonie des vœux à la population Espace Claude Ducert à Labège Labège, 30 janvier 2024, Labège.

Cérémonie des vœux à la population Mardi 30 janvier, 19h00 Espace Claude Ducert à Labège Gratuit – inscription conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T19:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T19:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:00:00+01:00

Espace Claude Ducert à Labège rue de la croix rose 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 44 44 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ville-labege.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labege.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet6-rhxtwIMyhCTSssKW-IjFugfre2cM6aknVPamUycx-8_Q/viewform »}]

Labège 2024

Mairie de Labège