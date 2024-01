soirée théâtre « la Candidate » suite de Panique au Ministère Espace Claude Ducert à Labège Labège, 19 janvier 2024, Labège.

soirée théâtre « la Candidate » suite de Panique au Ministère Vendredi 19 janvier, 21h00 Espace Claude Ducert à Labège Sur inscription 12€

Soirée théâtre

Vendredi 19 janvier 2024 à 21h espace Claude Ducert

La Cie des A.J.T vous présente « la candidate » suite de panique au Ministère

Pièce écrite par Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène Gérard Patrelle

Synopsis : La joyeuse galaxie de personnages de « Panique au ministère » reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le premier opus : elle est actuellement ministre de la Jeunesse de des Sports !

Sur un coup de tête et à trois mois de la fin de ses fonctions, elle décide de se présenter à l’élection présidentielle. En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère….

Espace Claude Ducert à Labège rue de la croix rose 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

Le COF vous propose une soirée Théâtre vendredi 19 janvier