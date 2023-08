80 années de mémoire Bois du Thouraud – Spectacle Espace Claude Chabrol Sardent, 10 septembre 2023, Sardent.

Sardent,Creuse

Dans le cadre des journées commémoratives du Bois du Thouraud.

Spectacle : « Les Français chantent aux Français »

Le spectacle retrace les évènements qui ont jalonné la vie des Françaises, des Français, des Creusoises et des Creusois durant la seconde Guerre mondiale à travers le regard innocent du journal intime d’une jeune fille de 13 ans, Rose. Depuis l’entrée en guerre jusqu’à la Liberation, les spectateurs suivent la vie de cette petite fille, écoutent, comme elle, la radio, ses messages, sa propagande et les chansons qu’elle véhicule, reflets de cette époque trouble…

Un spectacle de Musique(s) en Marche, sous la direction de Thierry Bourguignon.

Prix libre..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Espace Claude Chabrol

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Bois du Thouraud commemorative days.

Show: « Les Français chantent aux Français » (The French sing to the French)

The show retraces the events that marked the lives of French people during the Second World War through the innocent eyes of a 13-year-old girl, Rose. From the outbreak of war to the Liberation, the audience follows the life of this little girl, listening, like her, to the radio, its messages, its propaganda and the songs it carries, reflections of these troubled times…

A show by Musique(s) en Marche, directed by Thierry Bourguignon.

Free admission.

En el marco de las jornadas conmemorativas del Bois du Thouraud.

Espectáculo: « Les Français chantent aux Français » (Los franceses cantan a los franceses)

El espectáculo recorre los acontecimientos que marcaron la vida de los franceses y los creusos durante la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos inocentes del diario de una niña de 13 años, Rose. Desde el estallido de la guerra hasta la Liberación, el público sigue la vida de esta niña, escuchando, como ella, la radio, sus mensajes, su propaganda y las canciones que transmite, todos ellos reflejos de esta época convulsa…

Un espectáculo de Musique(s) en Marche, dirigido por Thierry Bourguignon.

Entrada gratuita.

Im Rahmen der Gedenktage des Bois du Thouraud.

Aufführung: « Les Français chantent aux Français » (Die Franzosen singen den Franzosen vor)

Die Aufführung zeichnet die Ereignisse im Leben der Französinnen, Franzosen, Creusoises und Creusoises während des Zweiten Weltkriegs aus dem unschuldigen Blickwinkel des Tagebuchs eines 13-jährigen Mädchens namens Rose nach. Vom Kriegseintritt bis zur Befreiung verfolgen die Zuschauer das Leben dieses kleinen Mädchens, hören wie sie das Radio, seine Botschaften, seine Propaganda und die Lieder, die es transportiert und die ein Spiegelbild dieser unruhigen Zeit sind…

Eine Aufführung von Musique(s) en Marche unter der Leitung von Thierry Bourguignon.

Freier Preis.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Creuse Sud Ouest