80 années de mémoire Bois du Thouraud – Conférence Espace Claude Chabrol Sardent, 9 septembre 2023, Sardent.

Sardent,Creuse

Dans le cadre des journées commémoratives du Bois du Thouraud.

Conférence, par Christian Penot, Guy Avizou, Christophe Moreigne, à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Le massacre du Bois du Thouraud. Creuse, le 7 septembre 1943 », par l’Edition la Geste..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Espace Claude Chabrol

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Bois du Thouraud commemorative days.

Conference, by Christian Penot, Guy Avizou, Christophe Moreigne, on the occasion of the publication of the book « Le massacre du Bois du Thouraud. Creuse, le 7 septembre 1943 », by Edition la Geste.

En el marco de las jornadas conmemorativas del Bois du Thouraud.

Conferencia de Christian Penot, Guy Avizou, Christophe Moreigne, con motivo de la publicación del libro « Le massacre du Bois du Thouraud. Creuse, 7 de septiembre de 1943 », publicado por Edition la Geste.

Im Rahmen der Gedenktage des Bois du Thouraud.

Konferenz, von Christian Penot, Guy Avizou, Christophe Moreigne, anlässlich des Erscheinens des Buches « Le massacre du Bois du Thouraud. Creuse, le 7 septembre 1943 », von Edition la Geste.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Creuse Sud Ouest