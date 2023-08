80 années de mémoire Bois du Thouraud – Expositions Espace Claude Chabrol Sardent, 7 août 2023, Sardent.

Sardent,Creuse

Dans le cadre des journées commémorative du Bois du Thouraud.

Exposition » STO – Maquis – Répression » par l’association des Amis du Musée de la Résistance.

Expositon « La France sous l’occupation » par les enfants de l’école de Naillat.

Accès aux expositions une heure avant chaque évènement, les 8, 9 et 10 septembre et à 11h45 le 7 septembre..

Espace Claude Chabrol

Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the Bois du Thouraud commemorative days.

Exhibition « STO – Maquis – Répression » by the Association des Amis du Musée de la Résistance.

Exhibition « France under the Occupation » by children from Naillat school.

Access to exhibitions one hour before each event, on September 8, 9 and 10, and at 11.45 am on September 7.

En el marco de las jornadas conmemorativas del Bois du Thouraud.

Exposición « STO – Maquis – Répression » de la Asociación de Amigos del Museo de la Resistencia.

Exposición « Francia bajo la ocupación » de los niños de la escuela Naillat.

Acceso a las exposiciones una hora antes de cada acto los días 8, 9 y 10 de septiembre y a las 11.45 horas el 7 de septiembre.

Im Rahmen der Gedenktage des Bois du Thouraud.

Ausstellung « STO – Maquis – Repression » von der Association des Amis du Musée de la Résistance.

Ausstellung « La France sous l’occupation » (Frankreich unter der Besatzung) von den Kindern der Schule von Naillat.

Zugang zu den Ausstellungen eine Stunde vor jeder Veranstaltung am 8., 9. und 10. September und um 11.45 Uhr am 7. September.

