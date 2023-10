LA CARAVANE PASSE GZK ESPACE CLAUDE CHABROL Sardent Catégorie d’Évènement: Sardent LA CARAVANE PASSE GZK ESPACE CLAUDE CHABROL Sardent, 3 novembre 2023, Sardent. LA CARAVANE PASSE GZK ESPACE CLAUDE CHABROL a lieu à la date du 2023-11-03 à 20:00:00.

Tarif : 16 à 21 euros. Pour ses 20 ans, La Caravane Passe vous fait découvrir l’Hôtel Karavan et pose ses valises à Sardent (23) pour un concert exceptionnel. Pendant 20 ans, ils font le tour de la planète et accumulent les pierres nécessaires à l’édification de leur hôtel : l’Hôtel Karavan peut alors enfin ouvrir ses portes. Mais ce qui fait la légende de l’Hotel Karavan, c’est l’illustre fantôme qui le hante : Le grand Rachid Taha parraine la maison close depuis l’au-delà.Première partie : GZK Réservez votre billet ici ESPACE CLAUDE CHABROL

