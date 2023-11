SAUVAGE – SAISON CULTURELLE DE L’ERNÉE Espace Clair de Lune Ernée, 14 mars 2024, Ernée.

Ernée,Mayenne

Théâtre / Compagnie Loba. Sauvage, c’est l’histoire d’une bande de 3 collégien·ne·s qui s’échappent régulièrement de l’internat..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 . EUR.

Espace Clair de Lune

Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire



Theater / Compagnie Loba. Sauvage is the story of a group of 3 schoolchildren who regularly escape from boarding school.

Teatro / Compagnie Loba. Sauvage es la historia de una pandilla de 3 escolares que se escapan regularmente del internado.

Theater / Compagnie Loba. Sauvage ist die Geschichte einer Gruppe von 3 Schülern, die regelmäßig aus dem Internat ausbrechen.

Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire