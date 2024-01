SAUVAGE Espace clair de lune Ernée, 14 mars 2024, Ernée.

SAUVAGE 14 et 15 mars 2024 Espace clair de lune Plein tarif 12,50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:00:00+01:00

Sauvage, c’est l’histoire d’une bande de 3 collégien·ne·s qui s’échappent régulièrement de l’internat. Le jour et la nuit, ils-elles s’évadent dans la forêt d’à côté. C’est leur cabane. Leur refuge. D’escapades en escapades, la bande s’enfonce de plus en plus dans la forêt, elle y reste de plus en plus longtemps, y vit des moments de plus en plus intenses, connectée à la nature. La forêt devient un endroit de luttes pour faire face au monde. Mais cette bravoure ne pourra pas durer. Dépassée par l’ampleur d’un évènement, la bande devra quitter la forêt et cacher un secret pour préserver sa liberté. Reste à savoir ce qui s’est vraiment passé dans cette forêt ? Et pourquoi devenus adultes cette histoire les hante encore ?

Il est heureux de constater que le vivant devient un sujet à part entière au théâtre. Alors que le milieu du spectacle vivant peinait à incarner ces enjeux, Sauvage, nouvelle création de la compagnie Loba, confirme qu’une bifurcation est en marche. Après la trilogie du Ring (souvenez-vous de Titus, Bagarre et Tata Moisie), Annabelle Sergent signe avec l’autrice Karin Serres, un thriller haletant. Un récit puissant qui interpelle jeunes et moins jeunes pour entendre ces luttes du vivant. Aux arbres citoyens !

Espace clair de lune Rue des mirettes, 53500 Ernée Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/SAISON_CULTURELLE_ERNEE/index.htm »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 05 98 80 »}]

Loba-sauvage