Degiheugi Orchestra + Lexie T Espace clair de lune Ernée, 3 février 2024, Ernée.

Ce n’est pas tous les jours qu’un beatmaker rejoint un orchestre symphonique. Par beatmaker·euse entendez peu connu du grand public, se sont pourtant des explorateur·rice·s musicaux incroyables. Ainsi, en s’associant à l’Ensemble Instrumental de la Mayenne, le beatmaker Degiheugi prolonge cette lignée ; jouer hors cadre, toujours et encore, pour repousser les frontières musicales.

Au programme : 13 morceaux du répertoire du beatmaker, repris et arrangés pour être conduits par la cheffe d’orchestre Chloé Meyzie et l’Ensemble Instrumental de la Mayenne. Musiques de films, pluies de cordes romantiques et flûtes virevoltantes flirtent avec des guitares wah-wah, des contrebasses jazzy et des beats hip-hop. On ne s’interdit pas des influences de bossa, de samba et de soul. C’est sûr, ça va swinguer !

Deuxième partie de soirée, on monte le BEAT. Rap, beatbox et Loop Station sont au programme avec l’artiste LexieT. Encore un peu de patience, on peaufine nos surprises. Cap vers la génération BEATMAKER et BEATBOXER pour cette nouvelle soirée.

Espace clair de lune Rue des mirettes, 53500 Ernée Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Degiheugi-Orchestra