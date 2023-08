Salto Espace clair de lune Ernée Catégories d’Évènement: Ernée

Mayenne Salto Espace clair de lune Ernée, 30 janvier 2024, Ernée. Salto Mardi 30 janvier 2024, 20h00 Espace clair de lune De 5 à 12,50€ Au plateau, 12 interprètes. Hommes, femmes, peaux noires, blanches, marrons, habitant·e·s d’ici ou d’ailleurs. Chacun·e son histoire. Chacun·e son parcours. Mais tous ont le même timing : réussir le temps du spectacle à voler. Ou plus exactement, réussir le temps du spectacle à être en apesanteur pendant 10 minutes. Bien sûr, tous les coups sont permis. Le défi sera-t-il relevé ? C’est ce que Salto, nouvelle création de la compagnie El Nucleo, nous invite à expérimenter.

Lorsque cirque, risques et politique se rencontrent, voilà une belle promesse de jeux ! Espace clair de lune Rue des mirettes, 53500 Ernée

