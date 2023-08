Cent Mètres Papillon Espace clair de lune Ernée, 16 janvier 2024, Ernée.

Cent Mètres Papillon 16 et 18 janvier 2024 Espace clair de lune De 5 à 12,50 €

Cent Mètres Papillon, c’est une histoire de sport, celle de Maxime Taffanel qui accompagnée de la metteuse en scène Nelly Pulicani raconte au théâtre les joies et les larmes de sa pratique sportive de haut niveau. Sur scène, pas grand-chose, un comédien (Maxime Taffanel) bonnet, maillot et lunettes de bain. Tout est là. Les entraînements, la compétition, les courses, les défaites, les rituels. En deux temps, trois mouvements, nous sommes hypnotisés par la performance de l’acteur. La puissance de ses mots, la justesse de son souffle, la virtuosité de son corps, tout est savamment orchestré pour nous plonger dans la piscine. Ainsi, avec humour et tendresse, nous découvrons le quotidien de Larie, jeune adolescent sportif. Ses amours, glisser et faire corps avec l’eau. Ses inquiétudes, jouer contre le chrono. Son rêve, devenir le dieu des bassins (Michael Phelps). Son monstre, le coach.

La chute de l’histoire nous n’allons pas vous la dévoiler ici, il faut la vivre en live. Cent Mètres Papillon a été nominé aux Molières 2022 dans la catégorie révélation masculine et c’est largement mérité. C’est un petit bijou de spectacle. L’un de nos coups de cœur.

Espace clair de lune Rue des mirettes, 53500 Ernée

