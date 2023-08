Festival 11 : A Table Espace clair de lune Ernée, 16 novembre 2023, Ernée.

Festival 11 : A Table Jeudi 16 novembre, 18h30 Espace clair de lune

Pour la 6e édition de À Table, c’est avec plaisir que la Saison culturelle de l’Ernée s’est réunie avec onze structures culturelles ligériennes (Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire) pour vous mijoter une drôle de programmation. Entre spectacles de marionnettes, convivialité et petits plats, vous allez vous régaler. Côté mirettes nous nous délecterons avec les théâtres d’objets de Mathilde & Claire et Le Rire des Oiseaux. Côtés papilles, nous jouerons avec les mets concoctés de Gwendoline Blosse et un groupe de cordon-bleu de l’Ernée. Surprises, dépaysements et voyages garantis. Passons à table !

Mathilde & Claire

Dans Mathilde & Claire, le point de départ de l’histoire c’est le mal de dos de Claire. Claire est née dans les années quatre-vingt et est maman depuis peu. Pour soulager ses douleurs, elle décide de consulter un ostéopathe. Mais ce qui s’annonçait comme un simple rendez-vous médical se révèle rapidement épique. Pour se soigner, Claire devra enquêter sur sa famille et explorer la lignée des femmes qui l’ont précédée. Vaste programme ! Mathilde & Claire, c’est un voyage à la rencontre des mémoires cachées, des croyances et des questions de maternité. C’est un conte aux allures de BD, pour parler avec légèreté et nécessité de ces sujets qui font société.

Le Rire des Oiseaux

Rendez-vous autour d’une tasse à café pour plonger dans le magnifique univers d’Alix Sulmont, artiste plasticienne, metteuse en scène et scénographe. Le Rire des Oiseaux est un spectacle sans paroles conçu comme un carnet de voyage. Le récit se construit par tableaux, composés de petits objets en céramique, qui dessinent des fragments de paysages. Une figurine de porcelaine, un homme oiseau, un petit temple, des collines poudreuses, des fougères d’orchidées, la saison des pluies. Nous sommes en Asie (Vietnam). Les paysages-objets se succèdent avec beaucoup de délicatesse, manipulés avec minutie par deux comédiennes. On se sent bercé par une douce rêverie de voyages. C’est très agréable. Par ricochet, on ressent tout le soin qui a été porté pour mettre en scène ces objets rêvés, modelés, sculptés, émaillés, scénographiés autour de la culture vietnamienne. Cette traversée est peut-être, et même certainement, une recherche plus profonde. Le Rire des Oiseaux est un spectacle totalement fascinant. Entre le cabinet de curiosité, le récit de voyage et l’enquête familiale, Alix Sulmont nous permet de toucher de manière très sensible, la quête d’une jeune femme à la recherche de ses racines. Magnifique !

Espace clair de lune Rue des mirettes, 53500 Ernée Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire

