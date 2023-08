Le Bal Marionnettique Espace clair de lune Ernée, 22 septembre 2023, Ernée.

Le Bal Marionnettique Vendredi 22 septembre, 20h00 Espace clair de lune De 5 à 12,50 €

Avez-vous entendu ce drôle de chant « dansez, dansez tant qu’il en est encore temps ». Ces voix sont certainement les mêmes que celles croisées hier aux fenêtres. Vous relevez la tête. Il y a du monde ce soir à Clair de Lune. Beaucoup d’hôtes : 130 marionnettes à taille humaine ! Les silhouettes sont coiffées de chapeaux, masques, jupes longues et de couleurs vives. On dirait « El Dia de los muertos », la fête des morts au Mexique. Farandoles de rouges, de jaunes, de blancs. Boléros et manches à froufrous. Ça brille et ça scintille. C’est beau ! Vous passez le pas de la porte. Au loin, un orchestre joue un air de musique latino. Ça balance drôlement bien. Ça donne envie. Êtes-vous invité·e·s ? Bien sûr ! Vous êtes chez vous, aux premières loges d’une fête sans fin : Le Bal Marionnettique des Anges au Plafond.

Ce soir, du gradin aux coulisses, sans oublier la piste de danse, tout est permis. Danser. Regarder. Toucher. Manipuler. C’est vous qui choisissiez. Et c’est là, ensemble, que notre programmation commence joyeusement. Soyez les bienvenu·e·s !

Espace clair de lune Rue des mirettes, 53500 Ernée Ernée 53500 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 05 98 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/SAISON_CULTURELLE_ERNEE/index.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

danse marionnette

