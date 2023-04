La notion de primitif dans l’art Espace Citoyen Génicart Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

La notion de primitif dans l’art Espace Citoyen Génicart, 2 mai 2023, Lormont. La notion de primitif dans l’art Mardi 2 mai, 18h30 Espace Citoyen Génicart Entrée libre Conférence de l’Université populaire des Hauts de Garonne, par Denis Favennec, docteur en histoire de l’art et agrégé de mathématiques, lycée Montaigne. ↓ Programme annuel

