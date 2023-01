Un génie nommé Chaplin Espace Citoyen Génicart Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Un génie nommé Chaplin Espace Citoyen Génicart, 28 février 2023, Lormont. Un génie nommé Chaplin Mardi 28 février, 18h30 Espace Citoyen Génicart Conférence de l’Université populaire des Hauts de Garonne, Espace Citoyen Génicart Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Conférence présentée par Yves Pédrono, docteur en sciences de l’éducation et conférencier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T18:30:00+01:00

2023-02-28T20:00:00+01:00 @ Charlie Chaplin – La ruée vers l’or – Wikipedia commons

