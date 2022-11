Femmes photographes, un autre regard ? Espace Citoyen Génicart Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

Femmes photographes, un autre regard ? Espace Citoyen Génicart, 6 décembre 2022, Lormont. Femmes photographes, un autre regard ? 6 et 13 décembre Espace Citoyen Génicart

Entrée libre et gratuite

Conférence organisée par l’Université populaire des Hauts de Garonne handicap moteur mi Espace Citoyen Génicart Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine La conférence est animée par Claude Pitot, ancien professeur, auteur et photographe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T18:30:00+01:00

2022-12-13T20:30:00+01:00 Virginia Oldoini @ Pierre-Louis Pierson Wikipedia Commons

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Espace Citoyen Génicart Adresse Esplanade François Mitterrand 33310 Lormont Ville Lormont Age maximum 99 lieuville Espace Citoyen Génicart Lormont Departement Gironde

Espace Citoyen Génicart Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

Femmes photographes, un autre regard ? Espace Citoyen Génicart 2022-12-06 was last modified: by Femmes photographes, un autre regard ? Espace Citoyen Génicart Espace Citoyen Génicart 6 décembre 2022 Espace Citoyen Génicart Lormont Lormont

Lormont Gironde