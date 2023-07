« CAFÉ RÉSISTANCE » : un spectacle de théâtre sur les femmes de la Résistance Espace Cité Limoges Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

« CAFÉ RÉSISTANCE » : un spectacle de théâtre sur les femmes de la Résistance 16 et 17 septembre Espace Cité Limoges Gratuit. Entrée libre. Sous réserve des places disponibles. Pour plus d’informations, prenez contact au : 05 55 45 84 44.

« CAFÉ RÉSISTANCE » : une lecture théâtralisée par Jocelyne Alcaraz du récit d’Eckhardt Momber mettant en lumière 5 portraits de femmes résistantes. Découvrez Suzanne Raparie, employée de la poste à Saint-Flour, Berthie Albrecht, féministe et co-fondatrice du journal Combat, Claire Chevrillon qui plonge dans la clandestinité par divertissement pendant ses vacances dans la zone libre, Germaine Tillon, déportée à Ravensbrück qui écrit et fait jouer une opérette d’humour noir avec ses compagnes d’infortune, et Madeleine Riffaud qui refuse d’abattre les soldats allemands qui se sont rendus.

Espace Cité Limoges 7 rue de la Providence, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 98 10 Dans le cadre de sa programmation, Espace Cité Limoges accueille des concerts et des spectacles jeune public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©MRL