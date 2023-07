Spectacle du cirque Bormann – « Voyage dans le temps » Espace Cirque Bormann Paris, 16 septembre 2023, Paris.

100 places offertes pour le samedi 16 et 100 places pour le dimanche 17 septembre – Sur Inscription uniquement.

Demande à effectuer à l’adresse e-mail : jep-cirquebormann@hotmail.com

Espace Cirque Bormann 5 rue Lucien Bossoutrot 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 17 38 59 http://www.cirquebormann.fr Salle de spectacle tout public & organisation d'événements dans le 15e arrondissement. Accès au Chapiteau : 5 rue Lucien Bossoutrot 75015 PARIS. En voiture : Par le périphérique, sortir à Quai d'Issy ou Pont du Garigliano, Parking Citroën Cévennes au 37 rue leblanc 75015 PARIS Ouvert 24/24 et 7/7 à 5 min à pied du chapiteau / En METRO : Ligne 8 – Balard / En RER : RER C – Pont du Garigliano – Hôpital Européen / En TRAMWAY : Ligne T3A – Pont du Garigliano – Hôpital Européen / En BUS : Ligne PC1 – Pont du Garigliano – Hôpital Européen Ligne 169, 42, 88 – Leblanc- Delbarre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

cirquebormann