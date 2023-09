La FERVEUR SPORTIVE de La TRINITE en images (années 70 à 90) Espace Christian FLEURY dit Johnny La Trinité, 16 septembre 2023, La Trinité.

Le sport est un moteur dans la construction de l’Homme. Il peut aider à révéler des talents, à marquer des réussites, en mettant en valeur des compétences et des capacités qui améliorent naturellement l’estime et la confiance en soi. Il organise une société enthousiaste visant des objectifs communs.

A travers cette exposition éphémère de clichés des années 70 à 90, nous relatons l’authenticité des joueurs dans l’univers du basketball, où des instants d’émotions et de vérité fut capturés.

Espace Christian FLEURY dit Johnny La Trinité La Trinité 97220 Centre bourg Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

Gauloise / France Antilles