Roanne Partage autour du Jeu Vidéo Espace Chorum Halle André Vacheresse Roanne, 25 octobre 2023, Roanne. Partage autour du Jeu Vidéo Mercredi 25 octobre, 10h00 Espace Chorum Halle André Vacheresse Gratuit. Roannais Agglomération vous offre une journée entièrement gratuite “Partage Autour des jeux vidéos“ mercredi 25 octobre 2023 à l’Espace Chorum de la Halle Vacheresse. Au programme : consoles rétrogaming et nouvelle génération, jeux musicaux, réalité virtuelle… De 10h à 20h, en famille, avec vos enfants ou vos petits-enfants, venez vous familiariser avec cet univers qui unit les générations. Plus d’infos: https://www.aggloroanne.fr/actualites-277/partage-autour-des-jeux-videos-le-25-octobre-2023-12503.html?cHash=ff14f99a2fee2ba07ae0dcb94a0a8ccd Espace Chorum Halle André Vacheresse Rue des Vernes 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.aggloroanne.fr/actualites-277/partage-autour-des-jeux-videos-le-25-octobre-2023-12503.html?cHash=ff14f99a2fee2ba07ae0dcb94a0a8ccd »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

